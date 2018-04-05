"Укргидроэнерго" не ожидает значительного затопления прибрежных регионов Днепра и Днестра во время весеннего паводка

Ни гидротехнические сооружения, ни мостовые переходы, ни другие объекты инфраструктуры на Днепре и Днестре не пострадают в результате прохождения большого объема воды.

Глава государственной компании-оператора гидроэлектростанций, которые расположены на реках Днепр и Днестр, «Укргидроэнерго» Игорь Сирота не ожидает значительного затопления прибрежных регионов этих рек в результате большого притока талой воды во время половодья в апреле-мае этого года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной готовности гидротехнических сооружений к прохождению весеннего половодья.

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«Мы должны пройти половодье, чтобы максимально наполнить наши водохранилища и, конечно же, обезопасить людей от затопления... Массового достижения опасных отметок не ожидается. Вода будет на территории пойм, на уже затопленных участках, с постепенным уменьшением уровня затопления», - сказал глава компании.

Также Сирота отметил, что ни гидротехнические сооружения, ни мостовые переходы, ни другие объекты инфраструктуры на Днепре и Днестре не пострадают в результате прохождения большого объема воды.

«Мы всегда готовы, наше оборудование находится на высоком уровне готовности. Мы готовы принять такой приток воды. Паводок в этом году – среднестатистический, нет ничего необычного», - добавил Сирота.

Справка УНИАН. «Укргидроэнерго» эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5747 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты составили карту затопленных местностей в Украине.