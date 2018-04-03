Весеннее половодье: журналисты составили карту затопленных местностей в Украине (видео)
19:50, 03 апреля 2018Климат
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Из-за стремительного таяния снега в зоне подтопления сейчас Чернигов и Вилково Одесской области.
Синоптики показали карту затопленных местностей в Украине.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Из-за стремительного наводнения образовалось пропасть вдоль трассы Сумы-Киев. Тянется она больше километра. От наводнения оправляется Ахтырка на Сумщине.
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Из-за стремительного таяния снега в зоне подтопления сейчас Чернигов и Вилково Одесской области.
Также в зоне риска находятся еще несколько местностей: Дубровица, Каменка-Бугская, Мукачево и Лубны.
Согласно прогнозам, половодье будет набирать силу ближайшие три дня.
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