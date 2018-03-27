"Рыжий" снег в Восточной Европе: пользователи сети делятся снимками необычного явления (фото)

Метеорологи считают, что необычный снежный окрас вызван песком, принесенным ветром из Сахары, который затем смешался со снегом и дождем.

Жителей и туристов многих регионов Восточной Европы привел в замешательство снег с необычным рыжеватым цветом.

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Фото с изображением снега странного желто-коричневого оттенка были опубликованы в социальных сетях пользователями из Украины, России, Болгарии, Румынии и Молдовы. Метеорологи считают, что необычный снежный окрас вызван песком, принесенным ветром из Сахары, который затем смешался со снегом и дождем, пишет Русская служба BBC.

Подобное явление происходит раз в пять лет, однако, в этом году концентрация песка превысила средние показатели. Некоторые местные жители и туристы жаловались на ощущение привкуса песка во рту. Отдыхающие горнолыжных курортов поделились фотографиями необычного явления.