Экологи WWF возмутили фермеров Уэльса, назвав их традиционный суп очень вредным

Любимые блюда британцев могут вскоре исчезнуть или видоизмениться из-за климатических изменений.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) назвал традиционный валлийский суп-гуляш "наиболее загрязняющим окружающую среду" среди всех британских традиционных блюд, что вызвало резкое несогласие со стороны профсоюза фермеров Уэльса.

Как передает Русская служба Би-би-си, в отчете фонда говорится, что миска этой бараньей похлебки, каул, загрязняет атмосферу так же, как и кипячение чайника 258 раз, из-за метана, выделяемого овцами в процессе флатуленции (выделения газов). Отчет предупреждает, что из-за климатических изменений, возможно, в дальнейшем британцам придется отказаться от этого блюда. Каул - это густая похлебка из баранины, лука-порея, репчатого лука, моркови, брюквы, пастернака и картофеля.

Читайте такжеПингвины, тюлени и ледяная красота: экологи показали морскую жизнь в Антарктике (фоторепортаж)

Однако Национальный профсоюз валлийских фермеров заявил, что в отчете не учитывается польза, которую приносит "биоразнообразие, получаемое от свободного пастбищного выпаса скота".

Всемирный фонд дикой природы изучил воздействие на окружающую среду четырех классических блюд Британии: валлийской похлебки каул, индийского рагу из курицы тикка масала, английского пирога со свининой и жареной в кляре рыбы с картофелем фри.

Все эти блюда могут вскоре исчезнуть или видоизмениться из-за климатических изменений.

Потепление моря может привести к тому, что сократится популяция трески, или же эта рыба будет заменена на более дешевую.

В отчете говорится, что куроводство тоже может пострадать, так как производство сои, используемой в качестве корма, может существенно сократиться из-за повышения атмосферной температуры и увеличения объема выпадаемых осадков.

"Угроза исчезновения этих традиционных блюд показывает, что климатические изменения в будущем могут повлиять на каждый аспект нашей жизни, если мы уже сейчас не начнем действовать, - заявил Гарет Редмонд-Кинг, глава отдела энергии и климата в WWF. - Если каждый из нас предпримет хотя бы небольшой шаг, то вместе мы сможем справиться с глобальным потеплением и застраховать на будущее наши любимые блюда".

Как сообщал УНИАН, в Германии экологи через суд пытаются предотвратить строительство газопровода "Газпрома".