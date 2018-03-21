Пингвины, тюлени и ледяная красота: экологи показали морскую жизнь в Антарктике (фоторепортаж)

16:18, 21 марта 2018
Климат
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Фоторепортаж с этой поездки опубликовало Reuters в своем проекте The Wider Image.

Отмечается, что идея проекта заключается в том, чтобы создать на этой территории защищенное от промышленного рыболовства убежище для морской жизни. Также данная стратегия предусматривает документирование последствий изменения климата, загрязнения окружающей среды и рыболовства для местной дикой природы.

Как рассказал один из фотографов, который принимал участие в путешествии, поездка началась в Пунта-Аренас, столице региона Магальянес в Чили. Журналисты провели три дня на борту судна Greenpeace "Арктик Санрайз", документируя морской жизни в Антарктике: невероятные ледяные пейзажи, колонии пингвинов, тюленей, китов и других морских жителей.

Как сообщал УНИАН, ранее National Geographic назвало топ-10 мест на планете, куда туристы-любители птиц могут отправиться понаблюдать за ними.

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Теги: #Антарктика#пингвины#изменения климата#путешествия#рыболовство