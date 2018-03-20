Сокращение выбросов углекислого газа не остановит таяние ледников - климатологи

Климатологи показали, что при современном уровне среднегодовой температуры атмосферы объем ледников очень далек от устойчивого состояния.

Искусственные меры, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, не остановят таяние ледников при текущем уровне среднегодовой температуры атмосферы Земли – а смогут лишь немного замедлить его.

К такому выводу пришли климатологи из Бременского университета, их статья опубликована в Nature Climate Change, передает N+1.

Климатологи из Германии и Австрии под руководством Бена Марцейона (Ben Marzeion) из Бременского университета провели компьютерное моделирование процессов таяния Антарктического и Гренландского ледяных щитов при различных температурах атмосферы Земли.

Ученые отмечают, что динамика таяния ледяных щитов имеет два характерных временных масштаба. На временных интервалах в несколько тысячелетий скорость таяния льда определяется, в первую очередь, взаимодействием ледника с тем участком суши, на котором он расположен. На более коротких отрезках времени - в несколько сотен лет - динамика уменьшения объема ледника больше зависит от взаимодействия с окружающей ледник атмосферой. Из-за возникающей при этом системы с обратной связью между объемом ледника и температурой воздуха для каждого состояния атмосферы существует свой соответствующий ему устойчивый объем ледяного щита. От того, насколько далеко от состояния равновесия находится ледник в данный момент времени, зависит и скорость таяния.

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Ученые выяснили, что при нынешней температуре современная масса ледяных щитов очень далека от устойчивого уровня. Отклонение от равновесной массы ледника сейчас составляет около 36 процентов. Таким образом, даже если температура атмосферы будет поддерживаться на современном уровне, то при достижении устойчивого объема ледника, уровень мирового океана поднимется на 10 сантиметров. При этом чтобы сделать устойчивым ледник с текущей массой, нужна температура и концентрация углекислого газа в районе предпромышленного уровня (примерно середины XIX века).

Тем не менее, по словам ученых, в течение XXI века устойчивый уровень массы ледников достигнут не будет. Поэтому, чтобы оценить возможное изменение объема льда в течение нескольких последующих десятилетий в зависимости от динамики температуры атмосферы, ученые провели динамическое моделирование ледников с учетом нескольких сценариев выбросов парниковых газов. Оказалось, что разница в повышении уровня моря между различными сценариями выбросов незначительна и составляет около 10 сантиметров к концу XXI века. При этом хоть какая-то статистически достоверная разница при реализации различных сценариев появляется только после 2080 года.

Климатологи отмечают, что результаты проведенного моделирования показывают, что искусственное сокращение выбросов в любом случае не остановит таяние ледников, а может лишь немного изменить его скорость. Тем не менее, по словам авторов работы, полученные результаты относятся в первую очередь к коротким временным интервалам (порядка нескольких десятилетий), на более длительных временах меры по снижению скорости таяния ледников могут оказаться более эффективными.