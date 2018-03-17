Глобальное потепление грозит затоплением земель, где сейчас проживают 5 миллионов людей

Даже если глобальная температура стабилизируется, уровень Мирового океана будет продолжать увеличиваться.

Повышение глобального среднего уровня моря, вызванного глобальным потеплением, грозит затоплением территорий, на которых сейчас живет 5 миллионов людей.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters, передает Naked Science.

Скорость повышения глобального среднего уровня моря зависит от траектории изменения глобальной средней температуры, поэтому ее стабилизация, по мнению климатологов, предотвращает риск возникновения многочисленных наводнений. Одна из целей Парижского соглашения, подписанного в 2015 году, − удержание роста средней температуры в пределах 2°C и дальнейшее его ограничение до 1,5°C.

Однако американские ученые пришли к выводу, что и это не поможет избежать стихийных бедствий.

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Они изучили данные датчиков, которые следят за приливами, отливами и изменениями уровня моря в прибрежных районах, а затем обратились к теории экстремальных значений. В результате специалисты пришли к выводу, что к 2150 году кажущаяся незначительной разница между температурами в 1,5 и 2°C может привести к тому, что под водой окажутся земли, где сейчас проживают 5 миллионов человек, включая 60 000 жителей малых островных государств.

"Многие считают, что следование принципам Парижского соглашения спасет всех от климатических катастроф. Но мы доказали, что в любом случае человечество будет сталкиваться с частыми прибрежными наводнениями", − говорит ведущий автор исследования, аспирант Принстонского университета Д. Расмуссен (D. Rasmussen).

По мнению исследователей, при повышении температуры на 1,5 градуса уровень моря будет по-прежнему расти, и в конце XXI века на Нью-Йорк каждые пять лет будут обрушиваться ураганы, подобные "Сэнди" − одному из самых мощных тропических циклонов.

Более того, эксперты прогнозируют, что даже если глобальная температура стабилизируется, уровень Мирового океана будет продолжать увеличиваться из-за того, что углекислый газ остается в атмосфере в течение длительного времени, а ледяные щиты медленно реагируют на потепление и не успевают охлаждать поверхность Земли.

Расмуссен и его коллеги предсказывают, что к концу столетия увеличение глобальной температуры на 1.5°C приведет к росту глобального среднего уровня моря на 48 см, увеличение на 2.0°C поднимет уровень воды до 56 см, а на 2.5°C– до 58 см.