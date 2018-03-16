Ледяной щит Гренландии может растаять уже к середине этого века

Причиной этому являются озера, которые образуются на поверхности ледника. Вода просачивается к основанию щита и, перенося тепло, стимулирует разрушение изнутри.

Международная группа ученых обнаружила, что Гренландский ледяной щит может полностью исчезнуть уже к середине столетия.

Причиной этому являются озера, которые образуются на поверхности ледника, сообщает Naked Science с ссылкой на Nature. Под воздействием глобального потепления они быстро расширяются и сливаются в более крупные источники. Вода просачивается к основанию щита и, перенося тепло, стимулирует разрушение изнутри. Из-за этого образуются трещины, которые ускоряют стекание других озер. По словам исследователей, такая цепная реакция способна ускорить таяние льда на 400 процентов.

Читайте такжеФевраль в Арктике стал самым теплым за последние 60 лет«Этот ледяной щит, который покрывает 1,7 квадратных километра, был относительно стабильным еще 25 лет назад, но сейчас он теряет миллиард тонн в день. Это повышает уровень Мирового океана на миллиметр каждый год, что намного быстрее предсказаний, высказанных несколько лет назад», - рассказал участник исследовательской группы из Кэмбриджа Пол Кристофферсон.

Как сообщает издание, для составления более подробного прогноза ученые создали 3D-модель, которая основывается на данных наблюдений, полученных за последние годы. Один из предполагаемых сценариев показал, что за пять дней могут вытекать до 124 озер, а длина их сетей достигает 135 километров. Согласно эти данным, весь Гренландский ледяной щит может полностью растаять к середине XXI века.

Как сообщал УНИАН, вечная мерзлота в самой холодной зоне Арктики, ранее считавшейся по крайней мере временно защищенной от глобального потепления благодаря экстремально низким температурам, теперь тает с такой скоростью, что станет крайне опасным источником углекислого газа в атмосфере Земли уже через 40–60 лет.