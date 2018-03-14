Весеннее половодье на Днепре: вода может подняться до 2 метров, но мостам и другой инфраструктуре не угрожает

В «Укргидроэнерго» отметили, что работа энергосистемы в период половодья традиционно будет испытывать определенные нагрузки, но при этом сократится потребление топлива тепловой генерацией.

Большой приток воды в реке Днепр, который вызван таянием льда и снега (весеннее половодье), не окажет негативного влияния на мосты и другие объекты инфраструктуры, так как Днепровский каскад гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций сможет выполнить свое функциональное назначение и урегулировать уровень воды в реке.

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Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе компании-оператора ГЭС и ГАЭС «Укргидроэнерго».

«Гидротехнические сооружения и оборудование ГЭС и ГАЭС находятся в работоспособном состоянии и смогут выполнять свое функциональное назначение в запланированных режимах. Поэтому весеннее половодие на водохранилищах Днепровского каскада не окажет негативного влияния на гидротехнические сооружения, мостовые переходы, объекты инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что работа энергосистемы в период половодья традиционно будет испытывать определенные нагрузки при регулировании суточного графика потребления электроэнергии, но при этом уменьшится потребление топлива на ТЭС и расходы на его приобретение. В условиях поводья «Укргидроэнерго» прогнозирует производство электроэнергии в марте на уровне 1,3 млрд кВт-ч, в апреле – 1,7 млрд кВт-ч.

«При нынешних и прогнозируемых гидрологических и ледовых условиях гидротехнические сооружения Киевской ГЭС способны обеспечить надежную и безаварийную работу», - отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что, согласно прогнозу, вода в Днепре и Припяти может подняться на 0,8-1,9 м, а в Десне и ее притоках – на 0,8-2,6 м.

«Повышение уровня воды до 2 м является безопасным для инфраструктуры населенных пунктов и нормальной работы гидроэлектростанций», - сообщили в пресс-службе, добавив, что на сегодня водохранилища Днепра имеют значительный свободный объем для безопасного пропуска большого объема воды.

Также в компании отметили, что толщина снега на Киевском водохранилище составляет 20-30 см, на Каневском и Кременчугском - 11-20 см, при этом на остальных водохранилищах Днепровского каскада снег отсутствует. Наличие снега будет способствовать замедлению разрушения льда и облегчит процесс пропуска большого потока воды.

Справка УНИАН. «Укргидроэнерго» эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.