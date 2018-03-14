Украинские исследователи в Антарктике создадут каталоги китов

Украинские исследователи поставили себе цель за несколько лет превратить остров Галиндез, где расположена наша станция, в постоянную экологическую «обсерваторию».

Участники будущей украинской антарктической экспедиции начнут проводить новые виды исследований. В частности речь идет о пяти новых биологических исследований.

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Как сообщил исполняющий обязанности директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, прежде всего исследователи начнут фотоидентификационные каталоги китов, а также обновят каталоги тюленей Ведделла, передает радио Свобода.

По его словам, два вида исследований будут направлены на изучение загрязнения окружающей среды: первый будет касаться изучения содержимого в воде микропластика, а второй – анализа содержания химических загрязнителей в тканях рыб и моллюсков.

Ожидается, что такие исследования покажут динамику переноса загрязнения между континентами.

«Мы имеем амбициозную цель – за несколько лет превратить остров Галиндез, где расположена наша станция, в постоянную экологическую «обсерваторию». Именно для этого и расширяется список исследований, которые будут проводить украинские полярники. Результаты этих исследований дадут нам спектр необходимых данных, по которым можно будет определять реакцию экосистемы на изменения климата», – сказал Евгений Дикий.

1 марта 12 участников новой ежегодной экспедиции на украинскую антарктическую станцию Вернадского закончили обязательное обучение. В конце марта участники экспедиции отправятся на станцию Вернадского.

В 1996 году Великобритания продала Украине одну из своих антарктических станций «Фарадей» за символический один фунт стерлингов. Такой щедрый «подарок» объясняется просто: обслуживание лишней исследовательской базы стоит немало, да и на то, чтобы ее закрыть, необходимо много времени и средств. С тех пор Украина стала одним из государств, которые имеют свою базу в Антарктике. Станция была переименована в честь академика Вернадского.