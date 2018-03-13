Ди Каприо станет "гарантом качества" зеленого отеля в Израиле
16:11, 13 марта 2018Климат
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Голливудский актер вложил в строительство зеленого отеля в Израиле.
Леонардо Ди Каприо / REUTERS
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо стал партнером и инвестором нового экологического отеля в Герцлии.
Как сообщает Ijewishnews, гостиницу спроектирует известный американский архитектор Дэвид Рокуэлл. Это будет комплекс из двухэтажный зданий на 180 номеров с бассейнами. Отель построят близ порта Герцлии.
Ди Каприо, который давно уже является эко-активистом, станет промоутером проекта и гарантом его экологичности. Отель построят при содествии «Американского совета по зеленым зданиям», который сертифицирует проекты согласно системе LEED.
«Поскольку мы стремимся строить будущее с минимальными последствиями от изменений климата, нам нужны проекты в русле экологического дизайна», - сказал Ди Каприо.
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