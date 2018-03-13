Японские климатологи узнали, как аэрозоли влияют на облака

Японские климатологи с помощью компьютерной модели пронаблюдали за процессом образования облаков, и узнали, как аэрозоли влияют на атмосферу.

Из года в год ученые уделяют все больше времени разработке технологий, которые смогут облегчить изучение и прогнозирование климата. В этот раз ученые прибегли к помощи сверхмощного компьютера K, чтобы узнать, как аэрозоли влияют на погодные явления.

Об этом говорится в статье исследовательской группы из Института передовых вычислительных технологий в Японии (RIKEN AICS), опубликованной в журнале Nature Communications, передает Naked Science.

Аэрозоли – это твердые частицы в атмосфере, которые образуются в результате ветровой эрозии почвы, извержения вулканов, сжигания горючих ископаемых и других природных и антропогенных процессов. Они действуют как ядра конденсации, играя ключевую роль в процессе образования облаков, и препятствуют нагреванию парниковых газов, тем самым компенсируя парниковый эффект.

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Ранее считалось, что увеличение плотности аэрозолей приводит к появлению большего количества облаков, но последние спутниковые наблюдения показали, что это не так. Климатологи пришли к пониманию того, что из-за разницы температур между верхними и нижними слоями облаков происходят процессы испарения конденсации, и если снизу аэрозоли способствуют их образованию, то сверху они позволяют воде испаряться.

Традиционные климатические модели не могли воссоздавать внутриоблачные микропроцессы, но с помощью новейшей компьютерной установки специалисты создали модель, которая не только отражает изменения мировой погоды в течение года с горизонтальным разрешением в 14 километров, но и учитывает при этом влияние аэрозолей. В отличие от предыдущих моделей, которые показывали равномерное поднятие облаков при увеличении количества аэрозолей, эта сфокусирована еще и на том, что происходит внутри самих воздушно-капельных образований.

"Мы использовали нашу технику для точной репрезентации микрофизики облаков и изучения "поведения" аэрозолей. В будущем мы планируем использовать еще более мощные компьютеры, чтобы с большей уверенностью прогнозировать климатические изменения", – пишет один из авторов работы, сотрудник RIKEN AICS Йосуке Сато (Yosuke Sato).