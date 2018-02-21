Парижская климатическая сделка не стабилизирует уровень мирового океана - исследование

14:23, 21 февраля 2018
Климат
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют выводы научного исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, как сообщает DW.

По мнению ученых, из-за "инерции системы" уровень мирового океана вряд ли стабилизируется и после 2300 года, даже если температура на планете не вырастет более чем на два градуса. Результаты исследования предполагают, что уровень выбросов в ближайшие десятилетия будет иметь значительное влияние на уровень мирового океана в последующие века. На рост этого уровня влияет несколько факторов, таких как тепловое расширение воды и таяние ледников на суше и ледяного покрова морей.

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Напомним, что целью Парижского климатического соглашения в 2015 году является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже при условии добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на два градуса.

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Теги: #Парижское климатическое соглашение#уровень мирового океана