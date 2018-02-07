Под Харьковом построят солнечную электростанцию
14:28, 07 февраля 2018Альтернативная энергетика
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Сессия, на которой будет решаться вопрос о выделении земли под электростанцию, пройдет 20 февраля.
Иллюстрация / REUTERS
В Близнюковском районе Харьковской области планируется построить солнечную электростанцию. Об этом говорится в проекте решения сессии Близнюковского райсовета о выделении земли под строительство.
Мощность электростанции составит 8 МВт, персонал - 12 человек. Площадь выделяемого участка - 20 га, он находится возле села Лукаши, передает sq.com.ua.
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