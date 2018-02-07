Под Харьковом построят солнечную электростанцию

14:28, 07 февраля 2018
Альтернативная энергетика
299 0
Иллюстрация / REUTERS

Мощность электростанции составит 8 МВт, персонал - 12 человек. Площадь выделяемого участка - 20 га, он находится возле села Лукаши, передает sq.com.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #харьковской солнечную электростанцию