В Австралии построят крупнейшую в мире "виртуальную электростанцию"

Правительство Южной Австралии намерено выделить $2 млн на строительство "виртуальной электростанции", а также привлечет $30 млн из фонда Renewable Technology.

В Австралии построят солнечную электростанцию мощностью 250 МВт и систему хранения энергии производительностью 650 МВт*ч, что позволит значительно снизить цены на электроэнергию.

Об этом сообщает Bykvu.com со ссылкой на СМИ

Так, к 2022 году 50 000 домовладений будут оснащены солнечными панелями и системами хранения энергии. Заниматься проектом будет компания Tesla, которая уже построила на ветряной электростанции в Австралии крупнейшую литий-ионную батарею емкостью 100 МВт/129 МВт*ч.

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Новый проект вместо единого централизованного хранилища энергии будет иметь распределенную систему хранения - Powerwall. Каждый из 50 тыс. домов будет оборудован солнечными панелями мощностью 5 кВт и системой батарей Tesla Powerwall 2 производительностью 13,5 кВт*ч. Таким образом, штат получит распределенную станцию хранения энергии объемом в 650 МВт*ч и солнечную электростанцию мощностью 250 МВт.

Правительство Южной Австралии намерено выделить $2 млн на строительство "виртуальной электростанции", а также привлечет $30 млн из фонда Renewable Technology.