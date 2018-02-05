Первая солнечная электростанция в зоне ЧАЭС получит лицензию уже 8 февраля - Нацкомиссия

Это пилотный проект небольшой мощности.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует 8 февраля выдать частной компании "Солар Чернобыль" лицензию на право производства электроэнергии на первой солнечной электростанции, которая была построена в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в сообщении комиссии.

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Согласно информации регулятора, компания "Солар Чернобыль" является оператором солнечной электростанции мощностью 997 кВт, которая расположена по адресу: Киевская область, Иванковский район, г. Припять, ул. Житомирская, 1, промышленная площадка Чернобыльской АЭС.

По данным Единого государственного реестра физических и юридических лиц, учредителями "Солар Чернобыль" являются Евгений Варяпин и "Родина Энерджи Груп".

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2016 года Госагентство по управлению зоной отчуждения сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составляет 6,2 миллиона гривень. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тысячи га.

С начала ноября 2017 года началось строительство солнечной электростанции (пилотного проекта небольшой мощности), которая принадлежит "Солар Чернобыль". По информации компании эта станция состоит из более 3700 солнечных модулей и будет производить около 1024 МВт в год электроэнергии.