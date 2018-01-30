В этом году в альтернативную энергетику Украины инвестируют почти $500 миллионов

В прошлом году объем таких инвестиций вырос на 23%, до около 370 миллионов долларов.

Объем инвестиций в возобновляемую энергетику Украины в 2018 году по сравнению с показателем 2017 года вырастет на 25-30% и достигнет уровня 460-480 млн долл. Такой прогноз в комментарии агентству УНИАН озвучил директор Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко.

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«Общая сумма инвестиций в объекты возобновляемой энергетики в 2016 году составила около 300 миллионов долларов, а в 2017 году на 23% больше - почти 370 миллионов долларов. Прогноз на 2018 год – плюс 25-30%», - сказал он.

Шафаренко добавил, что увеличения объема инвестиций удалось достичь благодаря усовершенствованию законодательной базы.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2017 года Госэнергоэффективности сообщало, что в 2014-2017 годах Украина привлекла более 700 млн евро в проекты альтернативной энергетики.

Сегодня, 30 января, глава агентства Сергей Савчук сообщил, что Госэнергоэффективности совместно с Министерством иностранных дел Финляндии и «Северной экологической финансовой корпорацией» создают фонд в размере 6 млн евро. Этот фонд будет финансировать проекты альтернативной энергетики в Украине.