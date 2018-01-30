Один из крупнейших загрязнителей воздуха в мире Китай построил масштабную плавучую солнечную электростанцию

13:42, 30 января 2018
Альтернативная энергетика
133 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеCNBM строит самую большую солнечную электростанцию в ЕвропеЭта солнечная электростанция была построена на месте, где раньше была шахта. После взрыва, который разрушил ее, это место затопило и там образовалось озеро. Построение солнечных электростанций на озере, или резервуаре может защитить сельскохозяйственную землю и экологию. Сейчас это – крупнейший плавучий проект солнечной энергетики в мире, передает Голос Америки со ссылкой на BusinessInsider.

Еще большая плавучая электростанция войдет в строй в Китае в мае 2018 года.

Из-за беспокойства относительно смертей, связанных с загрязнением, Китай старается больше инвестировать в проекты по альтернативной энергетике.

Китай имеет один из самых больших уровней загрязнения воздуха. В некоторых городах смог вызывает тысячи смертей в год. Одной из основных причин такого состояния является то, что Китай использует уголь.

Для того, чтобы улучшить качество воздуха, правительство Китая планирует потратить $360 млрд на проекты чистой энергии, что также создаст 13 млн новых рабочих мест в этой сфере до 2020 года.

Построение новых солнечных электростанций свидетельствует о том, что мир отворачивается от энергетики на основе ископаемого топлива. Сейчас, на угле вырабатывается более 40% электроэнергии в мире, но через 10 лет, по прогнозам энергетиков, потребление угля сначала достигнет своего пика, а потом упадет. А вот более чистые источники электроэнергии станут достаточно дешевыми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #плавучую солнечную электростанцию#китай солнечную электростанцию