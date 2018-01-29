На Днепропетровщине открыли крупнейшую в регионе солнечную электростанцию

14:08, 29 января 2018
Альтернативная энергетика
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Областной совет сотрудничает с Канадой уже полтора года / фото 0564.ua

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Как сообщает 0564.ua, такой масштабный проект стал возможным благодаря подписанному соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. На территории в 15 гектаров установили более 32000 солнечных панелей, которые будут вырабатывать теперь бизнесу и жителям Никополя экологически чистую энергию, сообщает пресс-служба облсовета.

Отмечается, что количество выбросов углекислого газа в атмосферу уменьшено в десятки тысяч раз.

Ранее сообщалось, что на Львовщине открыли крышную солнечную электростанцию.

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Теги: #солнечная электростанция#электростанция Днепропетровщина