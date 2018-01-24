Украина обогнала другие страны СНГ по темпам развития ветроэнергетики

Украина обогнала другие страны СНГ по темпам развития экологически чистой ветровой энергетики, но значительно отстает от ведущих европейских стран, таких как Германия, Франция и Великобритания. Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Читайте такжеВ Украине за прошлый год увеличилась мощность объектов возобновляемой энергетики в 4 раза - Госэнергоэффективности«По темпам ввода в эксплуатацию новых мощностей ветроэлектростанций, по сравнению с другими странами постсоветского пространства, мы обогнали всех. Если сравнивать с темпами роста в Германии, Франции или Британии, то мы движемся как черепаха», - сказал он.

По словам Конеченкова, на сегодня в Украине введено в эксплуатацию 505 МВт мощностей ВЭС, тогда как, например, в Великобритании общая мощность ветроэнергетики превышает 13 ГВт.

«У нас суммарно на материковой части Украины расположено 505 МВт, 138 МВт из которых остается на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», - сказал он, добавив, что еще 87,8 МВт осталось в аннексированном Крыму.

Также эксперт сообщил, что на сегодня энергокомпании подготовили новые проекты ВЭС общей мощностью 3200 МВт.

По его информации, в 2018 году компании планируют построить новые станции, общая мощность которых будет превышать показатель установленной в 2017 году мощности в 3 раза и превысит 200 МВт. Новые объекты будут построены в Запорожской, Херсонской, Ивано-Франковской, Одесской областях и Николаевской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, ветровые, солнечные электростанции и генерация, использующая биомассу увеличили выработку электроэнергии на 21,6% - до 1,898 млрд кВт-ч.