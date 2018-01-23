США подняли ввозную пошлину для солнечных батарей

Президент Дональд Трамп поднял ввозную пошлину на импортируемые в США солнечные батареи с целью защиты американских производителей, передает Голос Америки.

Читайте такжеПравительство Швеции увеличило дотации на переход к солнечной энергетикеДональд Трамп неоднократно обещал проводить более жесткую политику по отношению к Китаю и другим странам-экспортерам, которые, по его словам, соревнуются с американскими производителями.

Пошлины на импорт солнечных батарей составят 30%, но со временем они будут снижены. Две американские компании, производящие солнечные панели, добивались еще более высоких ввозных пошлин, чтобы защитить себя от дешевой импортной продукции.

Индустрия солнечной энергетики в США оценивается в $28 млрд. В ней работает 260 тыс. человек. Представители торговой группы промышленности говорят, что только 1/7 часть рабочих занимается непосредственным производством солнечных панелей, остальные их устанавливают. Ассоциация отраслей солнечной энергии США заявляет, что новые тарифы приведут к потере десятков тысяч рабочих мест в стране и отложит или отменит миллиарды долларов инвестиций в производство чистой энергии.

Китай и другие страны, которые столкнутся с новыми тарифами, могут оспорить решение во Всемирной торговой организации.