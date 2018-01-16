Фонд госимущества намерен передать в аренду участок в зоне ЧАЭС под размещение солнечных электростанций

Фонд государственного имущества Украины намерен передать в аренду на 30 лет участок площадью 60 тыс. кв. м, который расположен в зоне отчуждения и предназначен под размещение солнечных электростанций, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы ФГИУ Дмитрий Парфененко.

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«Специальное предложение аренды - 60 000 квадратных метров в Чернобыле. Это площадка под размещение фотоэлектрической солнечной электростанции. Им заинтересовался инвестор, и с сегодняшнего дня в течение десяти рабочих дней Региональное отделение ФГИУ по Киевской области изучает спрос на этот объект - собирает заявления от других потенциальных арендаторов», - написал Парфененко.

Он сообщил, что ФГИУ уже получил одну заявку на аренду этой площадки и в течение 10 дней (начиная с 15 января) будет принимать заявки от других потенциальных арендаторов. В случае если этих заявок будет две или больше, ведомство объявит конкурс на право аренды, где для победителя будет определен размер арендной платы.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2017 года ФГИУ объявил конкурс по отбору оценочной компании, которая определит стоимость части сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС общей площадью 2,5 млн кв. м под размещение в дальнейшем солнечной электростанции

В конце августа 2016 года Госагентство по управлению зоной отчуждения сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составляет 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.