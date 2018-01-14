На Черкащине установили первое "солнечное" дерево (фото)
14:50, 14 января 2018Альтернативная энергетика
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«Солнечное» дерево установили не только для подзарядки гаджетов, но и с целью повышения осведомленности населения в отношении использования возобновляемых источников энергии.
В Черкасской области установили первое «солнечное» дерево / фото Черкасская ОГА
В Белозерской ОТГ Черкасской области с Нового года заработало «солнечное» дерево. От дерева одновременно можно будет подзарядить восемь гаджетов, сообщает Черкасская ОГА.
Первое на Черкасщине «солнечное» дерево установили на средства госбюджета. Оно оснащено аккумуляторами мощностью 200 ампер. При ясной погоде произведенной энергии должно хватать на сутки.
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Аккумуляторы рассчитаны на 10 лет работы, солнечные панели — более 30.
«Солнечное» дерево установили не только для подзарядки гаджетов, но и с целью повышения осведомленности населения в отношении использования возобновляемых источников энергии.
Аккумуляторы рассчитаны на 10 лет работы, солнечные панели — более 30 / фото Черкасская ОГА
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