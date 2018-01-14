На Черкащине установили первое "солнечное" дерево (фото)

В Белозерской ОТГ Черкасской области с Нового года заработало «солнечное» дерево. От дерева одновременно можно будет подзарядить восемь гаджетов, сообщает Черкасская ОГА.

Первое на Черкасщине «солнечное» дерево установили на средства госбюджета. Оно оснащено аккумуляторами мощностью 200 ампер. При ясной погоде произведенной энергии должно хватать на сутки.

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Аккумуляторы рассчитаны на 10 лет работы, солнечные панели — более 30.

«Солнечное» дерево установили не только для подзарядки гаджетов, но и с целью повышения осведомленности населения в отношении использования возобновляемых источников энергии.