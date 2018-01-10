В прошлом году 53 жителя Житомирщины установили солнечные электростанции

В 2017 году 53 жителя Житомирской области установили небольшие солнечные электростанции и получили возмещение из областного бюджета на общую сумму 1 млн 28 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА.

Читайте такжеСолнечные электростанции в Украине уже установили 2,3 тысячи домохозяйств

Также в 2018 году в областном бюджете предоставили 4 млн грн на программу «теплые кредиты», в том числе - на возмещение установлены солнечные электростанции.

Напомним, на Житомирщине ввели компенсации 20% тела кредита из областного бюджета на установку частных солнечных электростанций, а также 15% - на солнечные панели и батареи.