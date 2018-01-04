Харьковский инженер запатентовал батарею для электромобилей, которая заряжается за 20 минут

44-летний Александр Цихмистро из Харькова оформляет патент на опытную модель аккумулятора для электромобилей, над которой работал последние три года. Инженер-электромеханик изобрел аккумулятор с уникальной двухуровневой системой пожаротушения, системой подогрева и охлаждения.

Аккумулятор имеет мощность 24 киловатт, один элемент весит 15 килограммов, пишет Объектив.

«Время зарядки в компании Тesla 40 минут до 80%, мы заряжаем аккумулятора за 12 минут до 80%. Полный заряд батареи Тesla длится 75 минут, а у нас полный заряд происходит за 20 минут", – сообщает Александр.

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Для своего аккумулятора харьковчанин использовал элементы Тesla, однако остальные составляющие изготовлены на 10 харьковских предприятиях. Разработка Александра стоит вдвое дешевле аналогов, однако для начала производства таких аккумуляторов нужно 2-3 миллиона долларов инвестиций.

Сейчас харьковчанин ведет переписку с китайскими и европейскими компаниями, которые заинтересовались изобретением. Инженер продолжает самостоятельно изготавливать аккумуляторы и весной хочет запустить с их помощью электромобиль. Для этого нужны 12 элементов аккумулятора, пока их только 2 два.