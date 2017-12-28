За 10 месяцев 2017 года в Украине ввели вдвое больше мощностей возобновляемой энергетики, чем за весь 2016 год
Председатель Госэнергоэффективности ожидает, что до конца года будет введено около 250 МВт новых мощностей.
За 10 месяцев 2017 года в Украине было введено 210 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики, работающей по «зеленому» тарифу, что вдвое больше, чем за весь 2016 год, сообщил в ходе пресс-конференции глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.
«В 2016 году количество установок, которые вырабатывают электрическую энергию из возобновляемых источников, увеличилось в 4 раза, а за 10 месяцев 2017 года увеличение (в 2 раза - УНИАН) по отношению ко всему 2016 году. Ожидаем, что (к концу 2017 года - УНИАН) будет около 250 МВт новых мощностей – это инвестиции на 360 млн евро», - сказал Савчук.
Как сообщал УНИАН, ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по «зеленому» тарифу в Украине, в январе-сентябре 2017 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 201,9 МВт.
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Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии за 9 месяцев 2017 года в Украине выросла на 18% и составляет 1320 МВт.
1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.
Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.