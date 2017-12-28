За 10 месяцев 2017 года в Украине ввели вдвое больше мощностей возобновляемой энергетики, чем за весь 2016 год

За 10 месяцев 2017 года в Украине было введено 210 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики, работающей по «зеленому» тарифу, что вдвое больше, чем за весь 2016 год, сообщил в ходе пресс-конференции глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

«В 2016 году количество установок, которые вырабатывают электрическую энергию из возобновляемых источников, увеличилось в 4 раза, а за 10 месяцев 2017 года увеличение (в 2 раза - УНИАН) по отношению ко всему 2016 году. Ожидаем, что (к концу 2017 года - УНИАН) будет около 250 МВт новых мощностей – это инвестиции на 360 млн евро», - сказал Савчук.

Как сообщал УНИАН, ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по «зеленому» тарифу в Украине, в январе-сентябре 2017 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 201,9 МВт.

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Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии за 9 месяцев 2017 года в Украине выросла на 18% и составляет 1320 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.