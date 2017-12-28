Солнечные электростанции в Украине уже установили 2,3 тысячи домохозяйств

Солнечные электростанции, работающие по "зеленому" тарифу, по состоянию на конец третьего квартала 2017 года установили 2,3 тыс. домохозяйств, сообщил в ходе пресс-конференции глава Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

«2323 солнечных панелей по состоянию на третий квартал 2017 года», - сказал Савчук, добавив, что домохозяйствами уже привлечено около 35 млн евро для установки солнечных панелей.

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Таким образом, количество домохозяйств Украины, установивших солнечные панели на крышах своих домов за 9 месяцев 2017 года увеличилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, количество домохозяйств Украины, установивших солнечные панели на крышах своих домов, в 2016 году увеличилось в 4 раза по сравнению с показателем 2015 года – до 1,1 тыс. По состоянию на конец третьего квартала 2016 года 625 домохозяйств установили солнечные панели.