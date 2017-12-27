Украина вошла в клуб по возобновляемым источникам энергии

Президент Петр Порошенко подписал закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"Реализация закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что участие в IRENA будет способствовать доступу страны к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики.

"Присоединение к Уставу - это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов", - отмечает пресс-служба президента.