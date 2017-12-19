Госэнергоэффективности хочет 12 миллиардов евро инвестиций для увеличения доли "зеленой" энергетики

Сумма инвестиций, которые необходимы для увеличения Украиной доли возобновляемой энергетики в энергобалансе страны с нынешних 5-6% до 11% в 2020 году составляет 10-12 миллиардов евро.

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Об этом во время конференции в посольстве Литвы, которая была посвящена вопросам энергобезопасности, сообщил советник главы Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Константин Гура.

"Мы знаем, что до 2020 года мы должны получить 11% "зеленой" энергии в энергобалансе нашей страны, сейчас это около 5%. Это требует больших инвестиций, размер которых, по разным подсчетам, составляет от 10 до 12 миллиардов евро", - сказал он.

По его словам, эти деньги не будут выделяться из государственного бюджета, а будут инвестированы в отрасль возобновляемой энергетики частными компаниями. Для этого создана необходимая законодательная база, например, до 2030 года в Украине будут действовать фиксированные ставки "зеленого" тарифа, по которому продается электроэнергия, произведенная из альтернативных источников.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года правительство приняло Национальный план по развитию альтернативной энергетики до 2020 года. Этот документ предусматривает увеличение доли возобновляемой энергетики в общем энергобалансе страны до 11%. Согласно ему, предполагается уменьшить потребление природного газа до 2020 года на 9,2 миллиарда кубометров за счет альтернативных источников энергии.

По информации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", по состоянию на 18 декабря, доля возобновляемых источников в общем энергобалансе (без учета крупных ГЭС и ГАЭС) составила 0,97%, а с учетом больших гидроэлектростанций – более 15%.