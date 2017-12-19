На Львовщине открыли крышную солнечную электростанцию (видео)

В Жовковском районе в селе Малехов открыли еще одну крышную солнечную электростанцию. Мощность электростанции 1 мВт. Об этом информируют в пресс-центре Львовской областной государственной администрации.

Солнечная станция состоит из 3705 модулей, каждый мощностью 270 Вт. Ориентировочное количество производимой электроэнергии в год составит около 1 100 000 кВт/час.

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"Солнечная электростанция «Лео-Солар-Энерджи» мощностью 1000 кВт увеличит долю альтернативной энергии в электроэнергетике Украины и снизит уровень использования углеводородных энергоносителей при производстве электрической энергии", - говорится в сообщении.

Ранее во Франции запустили самую большую крышную электростанцию из органических солнечных панелей.