В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)

В китайском городе Хуайнан заработала крупнейшая в мире плавучая фотоэлектростанция.

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160 тысяч солнечных панелей расположены на морской поверхности - почти 90 гектаров - это размер средней деревни. Мощность солнечной станции - 40 мегаватт, этого достаточно для обеспечения энергией 15 тысяч домов.

Полностью станция к электросети будет подключена в следующем году, и ее мощности хватит, чтобы обеспечить 94 тыс. городских и сельских домохозяйств. Общие инвестиции в строительство составляли $151 млн.

Преимуществами подобных электростанций является то, что они не занимают много места, а морская вода действует как естественный охладитель, который увеличивает объемы производство электроэнергии.