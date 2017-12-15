Правительство Швеции увеличило дотации на переход к солнечной энергетике

Правительство Швеции установило размер дотаций на установку солнечных батарей в 30% расходов для всех инвесторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны, передает РБК.

Меры по поддержке инвесторов в солнечную энергетику были установлены в Швеции с января 2015 года. Предприятиям, устанавливающим солнечные батареи, правительство пообещало компенсировать 30% расходов. Для частных лиц господдержка была установлена в размере 20% расходов.

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С 1 января 2018 года из бюджета страны всем, кто решит установить солнечные батареи, будет компенсироваться 30% расходов, вне зависимости от того, частные ли это лица, или предприятия.

«Многие люди хотят на 100% перейти на возобновляемые источники энергии, и мы хотим помочь им в этом. Это сделает более выгодным и простым установку солнечных батарей и переход к «зеленой энергетике», - прокомментировал решение заместитель министра финансов Пер Булюнд.

Вплоть до 2020 года на реализацию этой программы из бюджеты будет выделяться до €90 млн. По прогнозам, к 2035 году доля солнечных батарей в выработке энергии в Швеции может составит 16%.