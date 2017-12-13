На Житомирщине с начала года на альтернативное топливо уже перевели 31 котельную

На Житомирщине с начала этого года 31 котельную перевели на альтернативные виды топлива.

Читайте такжеВ Кропивницком детсады, школы и многоэтажки отключили от отопления

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 13 декабря, в области уже 714 или 51% котельных работает на альтернативном топливе. В 2017 году на альтернативные виды топлива в регионе перевели 31 котельную на общую сумму 15,44 млн грн.

По данным департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, в целом в области сейчас работает 1 тыс. 396 котельных.