На Житомирщине с начала года на альтернативное топливо уже перевели 31 котельную
16:35, 13 декабря 2017Альтернативная энергетика
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По состоянию на сегодня, в области уже 714 или 51% котельных работает на альтернативном топливе.
В области сейчас работает 1 тыс. 396 котельных / фото УНИАН
На Житомирщине с начала этого года 31 котельную перевели на альтернативные виды топлива.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, по состоянию на 13 декабря, в области уже 714 или 51% котельных работает на альтернативном топливе. В 2017 году на альтернативные виды топлива в регионе перевели 31 котельную на общую сумму 15,44 млн грн.
По данным департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, в целом в области сейчас работает 1 тыс. 396 котельных.
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