На Тернопольщине в одном из колледжей установили 20 солнечных коллекторов (фото)

В Тернопольской области в Збаражском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой благодаря поддержке Министерства иностранных дел Польши в рамках программы «Польская помощь» реализовали проект «Школа доброй энергии», установив 20 солнечных коллекторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, это позволит не только обеспечить теплой водой общежитие, в котором установлено 15 солнечных коллекторов подогрева воды за счет солнечной энергии, но и столовую, где установлено 5 солнечных коллекторов.

«Для Тернопольской области чрезвычайно важно сотрудничество с Республикой Польша и именно поэтому, приятно констатировать, что кроме отношений между воеводствами и регионом, есть еще и практические вещи, которые реализовываются на Тернопольщине. Так, недавно, в Тернополе открыли Региональный центр поддержки предпринимательства в рамках программы польской помощи, а теперь открываем комплекс по обогреву помещения и воды для военного колледжа в Збараже, что позволит обеспечить потребность в горячей воде круглосуточно», – отметил во время открытия председатель Тернопольской ОГА Степан Барна.

Попутно он выразил благодарность всем причастным к реализации проекта, в частности руководителю отделения Ассоциации городов Украины, при содействии которой были привлечены иностранные средства.

«Я надеюсь, что это создаст определенные комфортные условия для тех, кто здесь учится и работает. А наша задача государства – максимально помочь в плане создания условий, и мы готовы обеспечить софинансирование, в частности, в части замены окон, дверей и утепление фасада», – отметил председатель ОГА.

Исполнительный директор Тернопольского регионального отделения Ассоциации городов Украины Игорь Горчак рассказал, что исполнителями проекта является польский Фонд «INNOWATIS» совместно с Тернопольским региональным отделением Ассоциации городов Украины. Еще одним партнером является общество «HEWALEX», которое установило все 20 солнечных коллекторов.

«Проект реализовывался с мая до ноября 2017 года. Его стоимость – около двух миллионов гривен, и это первый проект в Украине, реализованный в учреждении профтехобразования. В дальнейшем, надеемся, что Министерство иностранных дел Республики Польша поддержит нас с идеей продолжения проекта и распространения его на другие учебные заведения профтехобразования в Украине. Эти коллекторы обеспечивают потребность горячей воды в зимний период, так и в летнее время, что вполне удовлетворяет потребность колледжа. А горячей воды, к слову, в учебном заведении не было 10 лет! Кроме этого, после установки этих коллекторов ожидаем еще и экономию электроэнергии в порядке 700-1000 кВт в месяц», – сказал Горчак.