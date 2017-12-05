Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии

Верховная Рада приняла в целом закон о присоединении к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии (IRENA), что будет содействовать развитию международного сотрудничества нашей страны в сфере возобновляемых источников энергии и привлечению дополнительных инвестиций в развитие альтернативной энергетики.

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За принятие соответствующего законопроекта №0164 за основу проголосовали 254 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, членство Украины в агентстве IRENA позволит подавать заявки в Абу-Дабийский фонд развития (АDFD) на получение дешевых кредитов для внедрения «зеленых» проектов (сейчас бюджет фонда составляет 350 млн долл., кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50).

Присоединение к IRENA также будет способствовать налаживанию сотрудничества между Украиной и странами, которые значительно преуспели на пути развития возобновляемой энергетики.

Также Украина получит доступ ко всей имеющейся в агентстве IRENA информации по использованию возобновляемых источников энергии, результатов новейших исследований и передового опыта, а также прогрессивных механизмов финансирования развития альтернативной энергетики.

Отмечается, что присоединение к IRENA приведет к обязанности Украины платить ежегодные членские взносы в бюджет агентства.

«Размер членских взносов в бюджет агентства IRENA определяется по шкале взносов, устанавливаемой Ассамблеей (как высшим органом агентства) на основе шкалы взносов в Организацию Объединенных Наций. Согласно проекту шкалы взносов, в бюджет агентства IRENA на 2017 год размер взноса Украины ориентировочно может составлять 648,71 тыс. грн», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко поручил главе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергею Савчуку обеспечить присоединение Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Справка УНИАН. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) создано в 2011 году. Его деятельность направлена на обеспечение быстрого перехода к устойчивому использованию возобновляемых источников энергии в глобальных масштабах. В настоящее время членами IRENA являются 144 страны и еще 31 страна подала заявку на присоединение к организации. Бюджет агентства на 2016-2017 годы составляет 46 млн долл.