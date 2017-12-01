В Австралии запустили крупнейшую в мире аккумуляторную батарею

В Австралии в пятницу, 1 декабря, к общей энергосети подключена крупнейшая в мире литий-ионная аккумуляторная батарея, построенная американской компанией Tesla.

Как пишет DW, общая мощность батареи Powerpack составляет 100 МВт, а емкость - 129 МВт-час. Она способна снабжать электричеством около 30 тысяч домов в течение часа. Она заряжаться от возобновляемых источников энергии парка ветряных электростанций Hornsdale, а затем будет поставлять электричество в пиковые часы.

1 декабря, когда в Австралии начинается лето, батарея начала подачу электроэнергии в сеть штата Южная Австралия.

"Южная Австралия сейчас является лидером в мире по регулируемой возобновляемой энергетикой", - заявил во время запуска батареи премьер-министр штата Южная Австралия Джей Ветерилл, информирует Reuters.

Основатель Tesla Илон Маск пообещал в конце сентября, что соберет аккумуляторную батарею за сто дней с момента подписания соглашения. В случае нарушения срока такого соглашения, а именно в случае затягивания сроков - Маск гарантировал, что вернет правительству Южной Австралии деньги, потраченные на установку батареи. Работы стартовали 30 сентября и на сборку батареи ушло всего 60 дней.

Южная Австралия столкнулась с острой нехваткой электроэнергии после того, как в сентябре 2016 года на штат обрушился сильнейший за последние 50 лет ураган, в результате чего он остался без электроэнергии. В течение следующих нескольких месяцев в штате также возникали перебои с подачей электроэнергии.