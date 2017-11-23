Мощности возобновляемых источников энергии в Украине в следующем году могут вырасти на 500 МВт

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения прогнозирует, что ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по «зеленому» тарифу в Украине, в 2018 году может увеличиться по сравнению с 2017 годом до 400-500 МВт, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Савчук.

«В 2015 году было проинвестировано 30 МВт, а когда были внесены изменения в законодательство и привязка к «зеленому» тарифу, у нас добавилось еще 121 МВт (в 2016 году - УНИАН). За 9 месяцев этого года уже 200 МВт, а будет где-то 300 МВт к концу года… Я думаю в следующем году будет дополнительно 400-500 МВт», - сказал Савчук.

Также он отметил, что Госэнергоэффективности сейчас работает над проектом создания в Украине профильного инвестфонда, что позволит привлекать необходимые средства для развития сектора, тогда как сейчас в стране существует дефицит средств.

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Как сообщал УНИАН, ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по «зеленому» тарифу в Украине, в январе-сентябре 2017 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 201,9 МВт.

Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии за 9 месяцев 2017 года в Украине выросла на 18% и составляет 1320 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.