Зеленая энергетика может потеряет 4,3 миллиона евро из-за отсутствия кворума НКРЭКУ

Из-за отсутствия кворума НКРЭКУ для принятия решений 33 компании не могут получить зеленый тариф.

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Об этом говорится в пресс-релизе Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, передает ЭП.

Как сообщается, заседание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не происходят уже две недели из-за недостатка членов комиссии для принятия решений.

Вероятно, комиссия возобновит свою работу только весной 2018 года.

"Из-за бездействия национального регулятора 33 компании, а это 134 МВт возобновляемых мощностей, не могут получить зеленый тариф", - говорится в сообщении.

"Приблизительная сумма вложенных инвестиций составляет 140 млн евро. Если вопрос не будет решен, то построенные уже объекты только за три месяца потеряют около 4,3 млн евро", - отмечается там.

Напомним, Нацкомиссия по тарифам потеряла возможность принимать решения из-за отсутствия кворума.