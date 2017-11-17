Во Франции запустили самую большую крышную электростанцию из органических солнечных панелей

Французская компания Engie построила крупнейшую в мире солнечную электростанцию из органических панелей на крыше школы в городе Ла-Рошель. 400 солнечных панелей производства немецкой компании Heliatek занимают 530 кв. метров крыши и ежегодно производить 23,8 МВт*ч электроэнергии. Этого хватит для обеспечения 15-20% потребностей школы в электроэнергии, пишет Еcotown со ссылкой на pv-tech.org.

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Тонкопленочные солнечные батареи подходят для любых крыш и могут быть смонтированы там, где обычные солнечные панели трудно установить. Благодаря этой технологии здания, которые раньше не могли производить чистую электроэнергию, теперь смогут это сделать. Кроме того, Heliatek утверждает, что органические солнечные панели имеют рекордный коэффициент преобразования – 13,2%. Этот показатель претендует на мировой рекорд.

Кроме энергосбережения, проект также имеет целью повысить осведомленность французских школьников в области солнечной энергетики. В будущем органическими солнечными панелями планируют укрыть еще около 600 тыс. кв. метров крыш.