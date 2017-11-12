На Херсонщине запустили двенадцать мощных ветрогенераторов
Как отметил Владимир Гройсман, после завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине.
На Херсонщине введены в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции "Новотроицкая".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"После завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине", - заявил Гройсман.
Как сообщает "Суспільне Око", мощность указанных ветрогенераторов составляет 43,2 МВт.
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"Строить ветроэлектростанцию мощностью 69,3 МВт начали в конце прошлого года. "Новотроицкая" состоит из ветроэнергетических установок одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов - датской компании" Vetas", - говорится в сообщении.
При реализации проекта использовались мировые новейшие разработки в области генерации "зеленой" электроэнергии.