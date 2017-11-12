На Херсонщине запустили двенадцать мощных ветрогенераторов

16:15, 12 ноября 2017
Альтернативная энергетика
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Как отметил Владимир Гройсман, после завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине.

Иллюстрация / REUTERS

На Херсонщине введены в эксплуатацию 12 ветрогенераторов ветряной электростанции "Новотроицкая".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"После завершения строительства электростанция войдет в тройку крупнейших в Украине", - заявил Гройсман.

Как сообщает "Суспільне Око", мощность указанных ветрогенераторов составляет 43,2 МВт.

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"Строить ветроэлектростанцию ​​мощностью 69,3 МВт начали в конце прошлого года. "Новотроицкая" состоит из ветроэнергетических установок одного из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов - датской компании" Vetas", - говорится в сообщении.

При реализации проекта использовались мировые новейшие разработки в области генерации "зеленой" электроэнергии.

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Теги: #электроэнергия в Украине#ветрогенератор на Херсонщине#электростанция Новотроицкая