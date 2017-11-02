На полях для гольфа в Дубае установят солнечные панели

Компания Dubai Golf установит солнечные панели на своих объектах на полях для гольфа в Дубае после подписания соглашения об энергоэффективности с Etihad Energy Services Company (Esco), сообщают russianemirates.com.

Читайте такжеВ Дубае автодороги будут раздавать интернет и генерировать электричество«Солнечные панели будут установлены на крыше нашей стоянки гольф-каров в Emirates Golf Club, в нашем центре обслуживания Emirates и Dubai Creek, а также на крыше резиденции в Дубае, где проживает большинство наших коллег», - сказал Кристофер Мэй, исполнительный директор Dubai Golf.

Панели помогут компании снизить затраты на электроэнергию в размере 4,42 млн дирхамов ($1,2 млн) за 8 лет.

Etihad Esco также поможет повысить энергоэффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Энергетическая компания заявила, что проект поможет сократить выбросы углекислого газа на 3,7 тыс тонн в год, а также общее потребление энергии Dubai Golf на 27%.

В 2010 году схожая инициатива была предпринята гольф-клубом Hidden Creek в Нью-Джерси. Ежегодные расходы на электроэнергию удалось сократить на $130 тыс.