Компания "Солар Чернобыль" начала строительство солнечной электростанции на площадке ЧАЭС

Частная компания «Солар Чернобыль» начал строительство солнечной электростанции, которая будет производить 1024 МВт электроэнергии в год, и размещена на площадке Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Государственного специализированного предприятия «ЧАЭС».

«В октябре 2017 года компания «Солар Чернобыль» приступила к активной фазе выполнения строительно-монтажных работ по строительству первой солнечной электростанции на площадке Чернобыльской АЭС», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на данный момент на территории строительства завозится технологическое оборудование, производится установка блоков под металлоконструкции, ведутся подготовительные работы перед монтажом металлоконструкций.

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«В процессе строительства будут установлены 3762 солнечных модуля… Введение станции в промышленную эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2017 года. Годовая производительность СЭС «Солар Чернобыль-1» составит 1024 МВт», - добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, компания «Солар Чернобыль» работает в рамках проекта Консорциума компаний Rodina-Enerparc AG. Эти компании имеют большой опыт проектирования и строительства солнечных электростанций.

Как сообщал УНИАН, в конце августа прошлого года Госагентство по управлению зоной отчуждения сообщило о намерении передать в аренду 3,38 га земли на 49 лет под строительство солнечной электростанции. Стоимость объекта аренды без учета НДС составляет 6,2 млн грн. После этого агентство опубликовало презентацию разработки проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тыс. га.

В конце июля сообщалось, что ФГИУ намерен сдать в аренду на 40 лет часть сооружений на территории ЧАЭС для строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

В начале октября ФГИУ передал в аренду участок земли площадью 2,5 тыс. гектаров, который предназначен под размещение солнечных электростанций компании «Солар Чернобыль».