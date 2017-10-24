В Житомирской области с начала 2017 года на альтернативные виды топлива перевели 22 котельные

На Житомирщине с начала 2017 года на альтернативные виды топлива перевели 22 котельные. Об этом УНИАН сообщили в департаменте градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации.

Читайте такжеЛондонские дома хотят обогревать с помощью кофейной гущи

Как отмечается в сообщении, в 2017 году твердотопливные котлы установили в 22 котельных на общую сумму 11,849 млн грн. Благодаря этим котлам планируется замещение 729,4 тыс. м куб газа в год.

До конца 2017 года в области планируют перевести на альтернативу еще около 10 котельных. На сегодня в Житомирской области работает 1396 котельных, 707 из которых – на альтернативных видах топлива.

Кроме этого, с 1523 домов 688 уже оснащены счетчиками учета газа, что составляет 44,8%. До конца года 1 тыс. 177 домов должны быть оснащены счетчиками.