Среди украинцев набирают популярности солнечные электростанции: с начала года более тысячи семей установили их на своих домах

За январь-сентябрь 2017 года в Украине более 1,2 тыс. семей установили на своих домах солнечные электростанции, что в полтора раза больше, чем за весь 2016 год.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Всего в Украине по состоянию на 21 октября 2323 семьи установили солнечные электроустановки общей мощностью 37 МВт и привлекли для этого почти 35 млн евро инвестиций.

Согласно сообщению, в III квартале 2017 года еще 688 домохозяйств предпочли электроэнергии из энергии солнца, что на 42% больше по сравнению со II кварталом этого года. Также этот показатель в три раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда только 195 домохозяйств установили солнечные панели. За этот же период 2015 года таких семей вообще было только 38.

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«Стремительный спрос населения на солнечную электроэнергию объясняется принятым в 2015 году Законом Украины № 514-VIII, которым предоставлен выгодный «зеленый» тариф с привязкой его к курсу евро. Это означает, что домохозяйство может продавать избыток сгенерированной «чистой» электроэнергии в сеть и быстро возвращать средства, вложенные в солнечные панели без оговорок относительно инфляции», - сказал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Сообщается, что те, кто установил солнечные установки мощностью до 30 кВт в 2017 году, могут реализовывать «чистую» энергию по тарифу 18,09 евроцента/кВт-ч до 2030 года.

Переходить на солнечную электроэнергию также помогают власти на местах. В частности, во Львовской области из областного бюджета домохозяйству возвращают 22% годовых по кредиту на солнечные панели, а в Житомирской области - 20% суммы кредита.

«Как видим, солнечные электроустановки становятся доступными для рядовых граждан. Это сигнал инвесторам, ведь открывается огромный рынок солнечных панелей, поскольку в Украине 6,5 млн индивидуальных домохозяйств. Поэтому строительство завода по производству солнечных модулей будет выгодным делом и станет положительным вкладом в экономику страны», - подчеркнул Савчук.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе производства электроэнергии с около 1% до 11%.