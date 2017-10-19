На Львовщине откроют солнечную и ветровую электростанции

В рамках Международного экономического форума, который пройдет 26-27 октября, на Львовщине откроют ветровую и солнечную электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации (ОГА).

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По словам первого заместителя председателя Львовской ОГА Ростислава Замлинского, кроме двух электростанций, которые откроют в конце октября, до конца года в области должны заработать еще два таких объекта. Следовательно, Львовщина сможет обеспечить себя электроэнергией.

«Потребление 4-х районов области может быть обеспечено за счет собственно альтернативных источников энергетики», - отметил Ростислав Замлинский.

Общее количество инвестиций, которые будут привлечены в этом и следующем году в альтернативные источники энергии области, составит около 3 млрд грн.