Первая в мире плавучая ветровая электростанция начала работу (видео)

Первая в мире плавучая ветровая электростанция Hywind Scotland начала работу вблизи побережья Шотландии. Об этом говорится в сообщении норвежской компании Statoil, которая реализовала проект с энергетической компанией из Абу-Даби, передает Европейская правда.

Читайте такжеВетряная станция размером с полторы Гренландии может обеспечить энергией весь мир - ученые

Ветровые фермы мощностью 30 МВт расположены в 25 километрах от побережья области Абердиншир. Наземные станции расположены в шотландском портовом городе Питерхед, а операционный центр – в английском городе Грейт-Ярмут. В проект Hywind также входит литиевая батарея мощностью 1 МВт, известная под названием Batwind, для преодоления проблемы многих проектов по экологически чистой энергетике - хранения энергии, произведенной в условиях низкого спроса.

Станция будет обеспечивать электроэнергией примерно 20 тысяч домохозяйств в Шотландии. Воздушные фермы могут устанавливаться в море на глубине до 800 метров, и таким образом в перспективе можно использовать энергию ветра, который не достигает побережья.