В Австралии началось строительство крупнейшей солнечной электростанции

Компания Enel Green Power SpA (EGP), дочерняя компания Enel, и Dutch Infrastructure Fund (DIF) приступили к строительству солнечной электростанции Bungala Solar One установленной мощностью 137 МВт, расположенной рядом с городом Порт-Агоста в Южной Австралии, говорится в сообщении Enel, как пишет RNS.

Данная электростанция является частью проекта Bungala Solar PV, общая установленная мощность которого составляет более 275 МВт. Проект Bungala Solar является самым крупным солнечным парком на стадии строительства в стране.

Доля собственных инвестиций Enel в проект Bungala Solar PV составит приблизительно $157 млн. Финансирование всего проекта, в строительство которого будет вложено $315 млн, будет осуществляться с привлечением локальных и международных банков.

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К строительству Bungala Solar Two планируется приступить в конце 2017 года, а ввод в эксплуатацию всего солнечного парка установленной мощность 275 МВт запланирован на начало 2019 года. После завершения строительства Bungala Solar сможет вырабатывать 570 ГВт⋅ч в год, что эквивалентно потребностям порядка 82 тыс. австралийских домохозяйств, избегая при этом выброса более 520 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно.

Общая установленная мощность объектов ВИЭ в Австралии составляет 18 ГВт, которые вырабатывают около 17,5 тыс. ГВт⋅ч, что эквивалентно 17,3% от всего объема вырабатываемой электроэнергии в стране. Задача целевой программы увеличения доли возобновляемых источников в электрогенерации федерального правительства состоит в том, чтобы к 2020 году объем электроэнергии, вырабатываемой за счет ВИЭ, составил 23,5%. Кроме того, программа поддерживается инициативами на государственном уровне, направленными на увеличение выработки электроэнергии с использованием возобновляемой источников энергии посредством тендерного механизма.

Enel Green Power - глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии группы Enel, занимается разработкой и эксплуатацией объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью 39 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе.