Более 3000 километров на солнечной энергии: в Австралии проходят уникальные автогонки (видео)

Солнечные автомобили во время гонки разгоняются до 90-100 километров в час.

Участники гонки должны преодолеть свыше трех тысяч километров. Их машины заряжаются исключительно солнечной энергией, сообщает ТСН. Читайте такжеВ Одесской области построят еще одну солнечную электростанцию В общем согласились посоревноваться 40 участников из 20 стран. Средняя скорость движения достигает 90-100 километров в час. Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Киевской области солнечная электростанция имеет более 22 тысяч модулей.

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