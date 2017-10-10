Более 3000 километров на солнечной энергии: в Австралии проходят уникальные автогонки (видео)

13:31, 10 октября 2017
Альтернативная энергетика
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Солнечные автомобили во время гонки разгоняются до 90-100 километров в час.

Гонки в Австралии / REUTERS

Участники гонки должны преодолеть свыше трех тысяч километров. Их машины заряжаются исключительно солнечной энергией, сообщает ТСН.

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В общем согласились посоревноваться 40 участников из 20 стран. Средняя скорость движения достигает 90-100 километров в час.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Киевской области солнечная электростанция имеет более 22 тысяч модулей.

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Теги: #альтернативная энергетика#солнечная энергия#автомобиль на солнечной энергии