Ветряная станция размером с полторы Гренландии может обеспечить энергией весь мир - ученые

Ветряная станция размером с полторы Гренландии, установленная в океане, сможет полностью удовлетворить нужды человечества в электроэнергии. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для наземной ветровой энергетики существуют определенные ограничения: из-за природных и рукотворных объектов, от гор до домов, на суше создается трение, замедляющее скорость ветра. Также, когда одни турбины поглощают часть энергии ветра, до остальных он может просто не дойти, пишет "Газета.Ru".

По расчетам исследователей, станции, установленные в океане, могут вырабатывать как минимум в три раза больше электроэнергии. Так, чтобы обеспечить электричеством все человечество, достаточно было бы ветряной электростанции площадью 3 млн. кв. км.

Расчеты пока носят теоретический характер. Так, не все ветра одинаково сильны во все времена года, а технологии захвата их энергии в таких масштабах и передачи ее на берег пока что не существует.