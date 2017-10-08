В Австралии проходят гонки электромобилей на солнечной энергии

Соревнования электромобилей на солнечной энергии началось в воскресенье, 8 октября, в Австралии. 42 машины, которые питаются только благодаря солнечным панелям, отправились с северного города Дарвин до южного Аделаида через австралийскую пустыню. Большинство участников ралли, как ожидается, преодолеет маршрут за неделю. Средняя скорость электромобиля на солнечных батареях составляет около 90-100 километров в час, пишет DW.

Ралли проходит раз в два года. Среди участников нынешних гонок - команды из Германии, Японии, США, Великобритании, Польше, Малайзии, Таиланда, Тайваня, Бельгии, Швеции, Ирана, Южной Кореи, Индии, Гонконга, Южной Африки, Турции, Канады и самой Австралии.

Читайте такжеКоличество проданных электромобилей в Европе превысило полмиллиона

В 2015 году победителем соревнований стала голландская команда Nuon из Технологического университета Дельфта, однако в этом году в квалификации хороший результат показала бельгийская команда Punch Powertrain, которая имеет высокие шансы обойти предыдущего победителя.

Гонки частично финансируются Северной территорией Австралии, из бюджета которой выделено на соревнования 250 тысяч австралийских долларов (более 194 тысячи долларов США). Перед регионом поставлена задача, чтобы к 2030 году половина используемой энергии поступало из возобновляемых источников.